Создатель «Хрустальной Турандот» планирует обнародовать архивы премии

Юбилейная, 35‑я церемония вручения «Хрустальной Турандот» пройдёт 29 июня 2026 года на территории музея‑заповедника «Архангельское».



В беседе с корреспондентом ТАСС Беленький поделился, что пересматривает архивные плёнки прошлых лет с особыми чувствами: на кадрах запечатлены Олег Табаков, Марк Захаров, Владимир Зельдин, Инна Чурикова, Глеб Панфилов, Николай Петров, Катя Максимова — артисты, которых уже нет с нами. По его словам, важно представить эти записи широкой публике.



Режиссёр также предложил собрать все архивные материалы и выпустить «мощный дайджест» с яркими моментами церемоний. В качестве примера он вспомнил трогательный эпизод с Богданом Ступкой, который, получая награду, волновался как школьник, выходя на сцену усадьбы Кусково.

