Создатель «Хрустальной Турандот» планирует обнародовать архивы премии

Основатель Первой театральной премии «Хрустальная Турандот», режиссёр и продюсер Борис Беленький, сообщил ТАСС о возможном проекте по оцифровке архивных записей церемоний награждения. Инициатива может быть реализована в честь юбилея премии.

Режиссер Валерий Фокин стал лауреатом премии «Хрустальная Турандот»

Юбилейная, 35‑я церемония вручения «Хрустальной Турандот» пройдёт 29 июня 2026 года на территории музея‑заповедника «Архангельское».

В беседе с корреспондентом ТАСС Беленький поделился, что пересматривает архивные плёнки прошлых лет с особыми чувствами: на кадрах запечатлены Олег Табаков, Марк Захаров, Владимир Зельдин, Инна Чурикова, Глеб Панфилов, Николай Петров, Катя Максимова — артисты, которых уже нет с нами. По его словам, важно представить эти записи широкой публике.

Режиссёр также предложил собрать все архивные материалы и выпустить «мощный дайджест» с яркими моментами церемоний. В качестве примера он вспомнил трогательный эпизод с Богданом Ступкой, который, получая награду, волновался как школьник, выходя на сцену усадьбы Кусково.

Ранее фильм «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева получил главный приз премии «Золотой орел», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
