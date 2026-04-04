Жителей подтопленных районов Дагестана экстренно вакцинируют от гепатита А

В первую очередь прививки получат сотрудники общепита и пищеблоков детских дошкольных учреждений, те, кто занят в приготовлении пищи, граждане, размещённые во временных пунктах, работники служб санитарной очистки мест массового скопления людей, а также участники ликвидации чрезвычайных ситуаций.



Жителей призывают строго соблюдать правила гигиены и при первых признаках недомогания незамедлительно обращаться за медицинской помощью.



Следственное управление СК РФ по Дагестану тем временем начало проверку после массового отравления в Каспийске: по предварительным данным, за помощью к врачам обратились свыше 30 человек, и ухудшение их состояния могло быть связано с употреблением питьевой воды.



Напомним, в конце марта из‑за сильных ливней в Дагестане произошли паводки — тогда из опасных зон эвакуировали более 3 300 человек. По состоянию на 4 апреля подтопленными остаются 1 065 жилых домов, 1 115 приусадебных участков и 42 участка автомобильных дорог — они расположены в четырёх муниципальных образованиях и шести населённых пунктах республики, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

