СМИ: В центральной части Ирана произошли многочисленные взрывы

Взрывы произошли во многих районах одного из крупнейших иранских городов Исфахана, сообщает Al Hadath.

Пентагон: В ходе операции против Ирана пострадали 365 американских военных

Населенный пункт расположен в центральной части страны. По данным телеканал, массированные удары с воздуха наносятся американо-израильскими силами по многочисленным объектам. О пострадавших или погибших ничего неизвестно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось двое суток на сделку или на страну «обрушится ад», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma\TASS
