СМИ: В центральной части Ирана произошли многочисленные взрывы
5 апреля 202601:44
Взрывы произошли во многих районах одного из крупнейших иранских городов Исфахана, сообщает Al Hadath.
Населенный пункт расположен в центральной части страны. По данным телеканал, массированные удары с воздуха наносятся американо-израильскими силами по многочисленным объектам. О пострадавших или погибших ничего неизвестно.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось двое суток на сделку или на страну «обрушится ад», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»
- Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива»