Стало известно, сколько нефтегазовых доходов недополучил российский бюджет в марте

Несмотря на рост цен на российскую нефть из‑за конфликта США, Израиля и Ирана, эти изменения пока не отразились на бюджетных показателях.



Нефтегазовые доходы формируются за счёт НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) на нефть, газ и конденсат, налога на дополнительный доход и экспортных пошлин. При росте цены нефти на $10 экспортёры получают дополнительно около $2,8 млрд, из которых $1,63 млрд поступает в бюджет в виде налогов.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал НСН, что при условии роста цен на нефть до 200 долларов не все страны смогут позволить себе закупки, что чревато реальным дефицитом топлива.

