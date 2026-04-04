Стало известно, сколько нефтегазовых доходов недополучил российский бюджет в марте

По данным Минфина России, в марте федеральный бюджет РФ недополучил 234,3 млрд рублей нефтегазовых доходов. За первый квартал 2026 года дефицит таких поступлений составил 569,7 млрд рублей.

Нефть по $180: США уточнили санкции для российского сырья

Несмотря на рост цен на российскую нефть из‑за конфликта США, Израиля и Ирана, эти изменения пока не отразились на бюджетных показателях.

Нефтегазовые доходы формируются за счёт НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) на нефть, газ и конденсат, налога на дополнительный доход и экспортных пошлин. При росте цены нефти на $10 экспортёры получают дополнительно около $2,8 млрд, из которых $1,63 млрд поступает в бюджет в виде налогов.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал НСН, что при условии роста цен на нефть до 200 долларов не все страны смогут позволить себе закупки, что чревато реальным дефицитом топлива.

ФОТО: РИА Новости
