В России за сутки зафиксировали 5462 случая COVID-19
В России за истекшие сутки выявили 5462 случая COVID-19. Всего в стране зафиксировали 845 443 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки в России выявлено 5462 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.
Известно, что за сутки умерли от коронавируса 95 человек. Всего в России жертвами заболевания стали 14 058 граждан.
За минувшие сутки вылечились и выздоровели от коронавируса в России 8114 пациентов. Общее количество излечившихся от COVID-19 составляет 646 524 россиян.
Художник Андрей Бильжо в эфире НСН выразил мнение, что с коронавирусом придется жить долго.
Андрей Бильжо: «Коронавирус ушел в отгул на короткое время, но обязательно вернется. Надо понять, что жить мы с ним будем довольно долго. Просто необходимо носить маску, соблюдать дистанцию, не целоваться с кем попало, чаще мыть руки и, желательно, носить перчатки. И в общественных местах не чихать друг на друга, закрывать рот, когда кашляешь, вот и все», – напомнил Бильжо.
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Заразились
845 тыс.+5 462 / сут.
Умерли
14 058+95 / сут.
Выздоровели
647 тыс.+8 114 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru