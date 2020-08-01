В России за сутки зафиксировали 5462 случая COVID-19

«За последние сутки в России выявлено 5462 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

Известно, что за сутки умерли от коронавируса 95 человек. Всего в России жертвами заболевания стали 14 058 граждан.

За минувшие сутки вылечились и выздоровели от коронавируса в России 8114 пациентов. Общее количество излечившихся от COVID-19 составляет 646 524 россиян.

Художник Андрей Бильжо в эфире НСН выразил мнение, что с коронавирусом придется жить долго.

Андрей Бильжо: «Коронавирус ушел в отгул на короткое время, но обязательно вернется. Надо понять, что жить мы с ним будем довольно долго. Просто необходимо носить маску, соблюдать дистанцию, не целоваться с кем попало, чаще мыть руки и, желательно, носить перчатки. И в общественных местах не чихать друг на друга, закрывать рот, когда кашляешь, вот и все», – напомнил Бильжо.

