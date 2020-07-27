Бильжо: коронавирус ушел в отгул, скоро вернется

Андрей Бильжо: «Коронавирус ушел в отгул на короткое время, но обязательно вернется. Надо понять, что жить мы с ним будем довольно долго. Просто необходимо носить маску, соблюдать дистанцию, не целоваться с кем попало, чаще мыть руки и, желательно, носить перчатки. И в общественных местах не чихать друг на друга, закрывать рот, когда кашляешь, вот и все», – напомнил в беседе с НСН Андрей Бильжо.

