Бильжо: коронавирус ушел в отгул, скоро вернется
Художник Андрей Бильжо специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
ВОЗ заявила об усилении пандемии коронавируса в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние шесть недель число заразившихся COVID-19 во всем мире удвоилось, что говорит об усилении коронавируса. Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
Андрей Бильжо: «Коронавирус ушел в отгул на короткое время, но обязательно вернется. Надо понять, что жить мы с ним будем довольно долго. Просто необходимо носить маску, соблюдать дистанцию, не целоваться с кем попало, чаще мыть руки и, желательно, носить перчатки. И в общественных местах не чихать друг на друга, закрывать рот, когда кашляешь, вот и все», – напомнил в беседе с НСН Андрей Бильжо.
Итальянцы готовы запускать вакцину от COVID-19 в производство
Итальянцы заявили, что производство их вакцины от коронавируса начнется в сентябре, а в январе будущего года появится в продаже.
Андрей Бильжо: «Хотелось бы получить такую же информацию и от российских производителей», – подметил он в эфире НСН.
Шнуров снимет фильм о протестующих в Хабаровске
В Хабаровск, где уже третью неделю идут акции протеста, прилетел музыкант Сергей Шнуров, чтобы пообщаться с местными жителями и снять о них фильм.
Андрей Бильжо: «Скажу только одно. Сергей, главное не потерять свое лицо, об этом нужно помнить. Будь осторожен», – пожелал он в интервью НСН.
Экология стала интересовать весь мир больше экономики
Более 60 процентов жителей ведущих стран мира стали больше интересоваться темой сохранения окружающей среды, чем экономическим ростом. Больше всего экологией обеспокоены в Китае. Об этом сообщает холдинг «Ромир».
Андрей Бильжо: «Вот те раз! Хорошо бы, чтобы Китай обеспокоился проблемами разных инфекционных болезней, откуда, к примеру, они берутся», – прокомментировал художник в разговоре с НСН.
Эксперты нашли плюсы в перекурах на работе
Перекуры могут положительно влиять на производительность труда. Речь идёт не о самом курении, а о перерыве, в ходе которого сотрудники могут обсудить рабочие моменты в неформальной атмосфере. Такого мнения придерживается эксперт в области корпоративной культуры и игровых коммуникаций Ольга Черкашина.
Андрей Бильжо: «Довольно странно, у нас ведь перекур длится уже несколько месяцев. Мы уже обсудили все рабочие моменты в неформальной атмосфере», – отметил он для слушателей НСН.
Россияне полюбили крепкий алкоголь
Россияне пристрастились к крепкому алкоголю в самоизоляции. Чаще стали покупать виски, ром и текилу. Об этом сообщает Росалкогольрегулирование.
Андрей Бильжо: «Судя по этим напиткам, россияне стали лучше жить. Виски, ром, текила – напитки, которые дороже, чем водка. Хочется тогда порадоваться за россиян», – сказал он НСН.
Богачи скупают острова
На фоне пандемии богачи стали активно приобретать частные острова. Самыми популярными направлениями оказались южная часть Тихого океана и Карибы. Об этом пишет Financial Times.
Андрей Бильжо: «А я вот 3 августа уеду на Соловки, там много разных островов. Может и куплю что, хотя я не богач. Останусь там, и буду записывать «Авторские новости» с маленького острова Соловецкого архипелага», – поделился Андрей Бильжо с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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