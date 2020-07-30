Собянин: Снижение суточных показателей по COVID-19 в Москве маловероятно
Российская столица прошла пик по коронавирусу и находится на минимальном уровне по заболеваемости. Однако ниже этот показатели вряд ли опустятся. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 24» выступил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В ближайшие недели будет продолжаться такая же картина, как и в предыдущем месяце. То есть, мы будем находиться в коридоре от 650 до 700, плюс-минус 50», — сказал столичный мэр.
Как отметил градоначальник, эти показатели в ближайшее время не опустятся ниже, поскольку в столице «передвигаются миллионы людей, сотни тысяч людей приезжают из других регионов».
По данным на 30 июля, в Москве выявлено почти 261 тысяча случаев заражения COVID-19. За последние сутки заразились 678 человек. С начала пандемии погибли 4 446 пациентов.
А ранее Сергей Собянин заявил, что вакцинация жителей столицы от коронавируса будет бесплатной. По словам градоначальника, прививочная кампания начнется сразу после появления вакцины. Мэр также подчеркнул необходимость усиления прививки от гриппа, чтобы избежать две эпидемии осенью, отмечает Ura.ru.
Градоначальник также отметил, что ситуация с распространением инфекции улучшается. В частности, по его мнению, этому способствует увеличение объемов тестирования.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
834 тыс.+5 509 / сут.
Умерли
13 802+129 / сут.
Выздоровели
630 тыс.+9 322 / сут.
- Собянин: Снижение суточных показателей по COVID-19 в Москве маловероятно
- Помпео назвал Коммунистическую партию КНР «угрозой современной эпохи»
- Суд оставил Ефремова под домашним арестом до 22 января
- Эксперт оценил сумму контракта Кокорина со «Спартаком»
- Ракета-носитель с марсоходом Perseverance стартовала с мыса Канаверал
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru