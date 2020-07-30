Собянин: Снижение суточных показателей по COVID-19 в Москве маловероятно

Российская столица прошла пик по коронавирусу и находится на минимальном уровне по заболеваемости. Однако ниже этот показатели вряд ли опустятся. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 24» выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В ближайшие недели будет продолжаться такая же картина, как и в предыдущем месяце. То есть, мы будем находиться в коридоре от 650 до 700, плюс-минус 50», — сказал столичный мэр.

Как отметил градоначальник, эти показатели в ближайшее время не опустятся ниже, поскольку в столице «передвигаются миллионы людей, сотни тысяч людей приезжают из других регионов».

По данным на 30 июля, в Москве выявлено почти 261 тысяча случаев заражения COVID-19. За последние сутки заразились 678 человек. С начала пандемии погибли 4 446 пациентов.