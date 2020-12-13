В России за сутки зафиксировали 28 080 новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки зафиксировали 28 080 новых случаев COVID-19. Всего выявлено 2 653 928 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
За прошедшие сутки от последствий коронавируса погибли 488 человек. За время эпидемии 46 941 россиянин умер от COVID-19.
Еще 20 277 человек в России вылечились от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки. Всего в стране излечились от COVID-19 и выписались из стационаров 2 106 235 человек.
Ранее писатель Евгений Водолазкин в эфире НСН согласился с появлением полезных привычек у россиян из-за пандемии.
«Гуляние – это прекрасный род занятий, позволяет думать. Насчет мытья рук комментарии излишни», – сказал он.
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2,6 млн+28 137 / сут.
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46 453+560 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru