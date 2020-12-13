В России за сутки зафиксировали 28 080 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки от последствий коронавируса погибли 488 человек. За время эпидемии 46 941 россиянин умер от COVID-19.

Еще 20 277 человек в России вылечились от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки. Всего в стране излечились от COVID-19 и выписались из стационаров 2 106 235 человек.

Ранее писатель Евгений Водолазкин в эфире НСН согласился с появлением полезных привычек у россиян из-за пандемии.

«Гуляние – это прекрасный род занятий, позволяет думать. Насчет мытья рук комментарии излишни», – сказал он.

