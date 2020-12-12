Назван способ нейтрализовать коронавирус за две минуты
Зубные пасты, в которых содержатся цинк и олово, за две минуты могут на 99,9% уничтожить коронавирус. Выводы, к которым пришли американские ученые в ходе лабораторных исследований, опубликованы в British Dental Journal.
Ученые пытались выяснить, можно ли с помощью средств ухода за полостью рта снизить темпы распространения SARS-CoV-2. Также они обнаружили, что ополаскиватель с хлоридом цетилпиридиния убивает вирус за 30 секунд.
«Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 <...> путем временного уменьшения количества вируса во рту», — заявили ученые.
В исследовании приняли участие 260 пациентов с коронавирусом, которые применяли зубную пасту и ополаскиватель для рта, сообщает РИА Новости.
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