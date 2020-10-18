В России за сутки зафиксировали 15 099 новых случаев COVID-19

Еще 185 россиян с коронавирусной инфекцией скончались за прошедшие сутки. Всего в России от заболевания погибли 24 187 человек.

За минувшие сутки вылечились от последствий COVID-19 в России 5377 пациентов. Общее число выздоровевших россиян составляет 1 070 576.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН дал рекомендации по иммунитета во время пандемии коронавируса. Он считает, что не стоит «хвататься за витамин D». Лучше соблюдать режим самоизоляции, стараться есть свежие овощи и фрукты, пить много воды.

