В России за сутки выявлено свыше 9 тысяч новых заражений коронавирусом
За минувшие сутки в России зафиксировано 9434 новых фактов заражения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего зарегистрировано 335 882 человек, инфицированных коронавирусом. Отмечается, что около четырех тысяч человек не имели клинических проявлений болезни, они были выявлены при анализе круга контактов с ранее зараженными.
Самая высокая статистика заражений фиксируется в Москве — 3190 человек. На втором месте – Подмосковье (846 случая) и в Санкт-Петербург (363 случая). Эти регионы остаются стабильными лидерами по распространению COVID-19. С начала пандемии в Москве инфицированы 161 397 человек, в Подмосковье — 32653 человека, в Петербурге — 12 955 человек.
Ранее на протяжении трех суток в России отмечалось суточное увеличение заражений коронавирусом менее 9 тысяч человек в сутки. Всего в РФ COVID-19 инфицированы 335 882 человека.
Напомним, главный научный сотрудник в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, кто займется производством вакцины от COVID-19.
«Минздрав обещал долго не тянуть с регистрацией вакцины. Обычно это процесс долгий. Думаю, изготавливать препарат может тот же «Фармстандарт», который также занимался производством вакцины», - считает академик.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru