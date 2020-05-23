В России за сутки выявлено свыше 9 тысяч новых заражений коронавирусом

Самая высокая статистика заражений фиксируется в Москве — 3190 человек. На втором месте – Подмосковье (846 случая) и в Санкт-Петербург (363 случая). Эти регионы остаются стабильными лидерами по распространению COVID-19. С начала пандемии в Москве инфицированы 161 397 человек, в Подмосковье — 32653 человека, в Петербурге — 12 955 человек.

Ранее на протяжении трех суток в России отмечалось суточное увеличение заражений коронавирусом менее 9 тысяч человек в сутки. Всего в РФ COVID-19 инфицированы 335 882 человека.

Напомним, главный научный сотрудник в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, кто займется производством вакцины от COVID-19.

«Минздрав обещал долго не тянуть с регистрацией вакцины. Обычно это процесс долгий. Думаю, изготавливать препарат может тот же «Фармстандарт», который также занимался производством вакцины», - считает академик.

