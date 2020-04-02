В России за сутки выявлен 771 случай заболевания COVID-19
В России за сутки был выявлен зарегистрировали 771 случай COVID-19. Об обнаружен у граждан в 29 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
В целом число заболевших в стране достигло 3548 в 76 субъектах, 235 выздоровели, 30 скончались, сообщает RT. Проведено более 536 тысяч тестов.
Сразу несколько известных специалистов предсказали, что распространение коронавируса в России удастся остановить к лету. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН высказал мнение, что пика заболеваемости в нашей стране можно ждать примерно через месяц, поскольку распространение заболевания идёт медленно.
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