В России за сутки выявлен 771 случай заболевания COVID-19

В России за сутки был выявлен зарегистрировали 771 случай COVID-19. Об обнаружен у граждан в 29 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Стихнет к лету: Врачи определились с прогнозами по коронавирусу в России

В целом число заболевших в стране достигло 3548 в 76 субъектах, 235 выздоровели, 30 скончались, сообщает RT. Проведено более 536 тысяч тестов.

Сразу несколько известных специалистов предсказали, что распространение коронавируса в России удастся остановить к лету. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН высказал мнение, что пика заболеваемости в нашей стране можно ждать примерно через месяц, поскольку распространение заболевания идёт медленно.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:Коронавирус