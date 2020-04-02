Стихнет к лету: Врачи определились с прогнозами по коронавирусу в России

Вопрос о том, когда в России остановят распространение коронавируса Covid-2019, стал одним из важнейших для большинства россиян, поскольку из-за непростой эпидемиологической ситуации они вынуждены сидеть в самоизоляции.

Так, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН высказал мнение, что пика заболеваемости в нашей стране можно ждать примерно через месяц, поскольку распространение заболевания идёт медленно.

«Я думаю, [меры по самоизоляции] могут повлиять положительно. Разобщение людей происходит. С психологической точки зрения, вещь, конечно, неприятная. С точки зрения распространения заболевания, разобщение поможет приостановить распространение инфекции. Полностью остановить ее, конечно, не удастся, но притормозить, возможно, получится», - считает Альштейн.

Сейчас многие врачи сходятся во мнении, что пик заболеваемости можно ожидать уже в ближайшие недели апреля, а полностью победить инфекцию удастся к лету.

Так, например, старший научный сотрудник НИИ гриппа, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров заявил, что по опыту Китая для окончания периода массового заражения необходимо примерно два месяца, пишет MedikForum.ru. А главный врач Московской Городской клинической больницы им. Жадкевича Александр Мясников полагает, что коронавирус стихнет к лету под влиянием ультрафиолета: солнца станет больше. С помощью карантинных мер взять ситуацию под контроль можно будет уже к маю, но для этого режим самоизоляции нужно продлить не до 5 апреля, а минимум на две недели, уверен Мясников.

По оценке главного инфекциониста Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимира Никифорова, пик распространения Covid-2019 ещё не пройден, однако уже в середине следующей недели мы можем достичь вершины. Затем ожидается спад в течение 10-12 недель.

«То, что в конце концов кончится к лету, это точно», - цитирует Никифорова агентство ТАСС.

Коронавирус уже становится менее агрессивным, поделился своими наблюдениями с РИА Новости заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов.

Судя по всему, даже при улучшении ситуации власти не будут спешить со снятием ограничительных мер. Так, Российский футбольный союз уже решил, что соревнования не будут проводиться до 31 мая, а столичные власти намерены разрешить рестораторам открыть летние веранды не раньше середины июня.

