В России за сутки выявлен 4941 случай коронавируса

За минувшие сутки погибли от последствий коронавируса погибли 111 человек – на одного больше, чем накануне. За время пандемии коронавируса в стране умерли 17 025 пациентов.

Еще 5917 россиян выписались из больниц после лечения от коронавируса. Общее число выздоровевших от инфекции россиян составило 804 383 человека.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что в России прошел эпидемический уровень заболеваемости COVID-19.

«Эпидемии у нас уже нет...Что такое 4 тысячи заболевших в день на 7 миллиардов человек. Это не эпидемический уровень. Вот сейчас у нас начнется грипп, у нас только в Москве будет по 7-10 тысяч в день регистрироваться. Это еще при том, что мы привьемся...Я с первого дня говорю, что вирус был раскручен в первую очередь в СМИ в таком панико-алармическом ключе... И виновата в этом была, несомненно, Всемирная организация здравоохранения, которая не смогла дать объективную оценку эпидемическому процессу, с которого все началось, подчеркну, серьезному процессу», - объяснил он.

