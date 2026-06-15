В ЕС предложили включить поименно всех участников СВО в черный список сообщества

Еврокомиссия предложила поименно внести в черный список Евросоюза всех участников российской специальной военной операции. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.

По словам главы евродипломатии, у ЕС есть разведданные о лицах, которые участвовали в конфликте, пишет RT.

«Нам нужно будет просто включить их всех в черный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз. Я не эксперт, но специалисты говорят, что это возможно», - отметила Каллас.

Ранее дипломат заявила, что ЕС предлагает самый большой за последние два года пакет санкций в отношении России.

