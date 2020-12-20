В России за сутки выявили почти 30 тысяч новых фактов инфицирования коронавируса
В России за прошедшие сутки зафиксировали 28 948 новых фактов заражения CОVID-19. За время эпидемии в стране выявили 2 848 377 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
В стране за истекшие сутки погибли 511 человек с COVID-19, с начала пандемии — 50 858.
За прошедшие сутки из больниц после лечения коронавирусной инфекции выписаны 20 915 человек. Всего выздоровели после COVID-19 2 275 657 россиян.
Ранее вирусолог Михаил Щелканов в эфире НСН назвал условие, при котором эпидемию в России можно будет считать завершенной.
«Считается, что число заболевших в стране не должно превышать 0,5%, но однозначно сказать сложно. Для прерывания эпидемического процесса должно быть с антителами 70-75% населения», - сказал он.
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Заразились
2,8 млн+28 948 / сут.
Умерли
50 858+511 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+20 915 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru