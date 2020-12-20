В России за сутки выявили почти 30 тысяч новых фактов инфицирования коронавируса

В стране за истекшие сутки погибли 511 человек с COVID-19, с начала пандемии — 50 858.

За прошедшие сутки из больниц после лечения коронавирусной инфекции выписаны 20 915 человек. Всего выздоровели после COVID-19 2 275 657 россиян.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в эфире НСН назвал условие, при котором эпидемию в России можно будет считать завершенной.

«Считается, что число заболевших в стране не должно превышать 0,5%, но однозначно сказать сложно. Для прерывания эпидемического процесса должно быть с антителами 70-75% населения», - сказал он.

