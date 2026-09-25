Россиянам рассказали об опасности обогрева квартиры с помощью конфорок

По его словам, при горении газа активно расходуется кислород, нехватка которого приводит к образованию угарного газа.

В частности, при концентрации кислорода 15–19% у человека ухудшается координация движений, при 12–15% появляются одышка, головокружение и учащается пульс. Когда кислорода всего 10–12%, то не исключена потеря сознания, а при концентрации 6–8% в течение нескольких минут может наступить смерть.

«Использование газовой плиты или духовки для обогрева помещения — это не просто неэффективный метод, а смертельно опасная практика, которая может привести к летальному исходу», - подчеркнул Кондрахин.

Врач добавил, что газовую плиту следует использовать только по прямому назначению — для приготовления пищи.

Ранее в МЧС рассказали, что в Новосибирске собака, в отсутствие хозяев, случайно включила газовую плиту, что привело к взрыву в квартире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

