«В заложниках» по закону: Почему контролеры блокируют двери московского транспорта
Илья Зотов в беседе с НСН назвал недопустимым блокировку дверей автобуса контролерами для проверки билетов, однако в Департаменте транспорта Москвы заявили о законности рейда на фоне многочисленных «зайцев» на маршруте.
Утренний час пик 25 сентября у столичной станции метро «Беломорская» обернулся для пассажиров автобуса маршрута № 1443 транспортным затором. Причиной локального коллапса стал усиленный рейд сотрудников ГКУ «Организатор перевозок». Вместо привычного обхода салона во время движения, инспекторы заблокировали двери прибывшего автобуса и начали выпускать людей наружу исключительно после предъявления проездного документа. Действия проверяющих спровоцировали давку, крики и конфликты с опаздывающими на работу гражданами.
Подобные методы контроля недопустимы, заявил НСН председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
«Блокировка и задержка транспортного средства недопустимы. Из-за этого в пути теряют время абсолютно все пассажиры, независимо от того, оплатили они проезд или нет. Это неправильно: законопослушные граждане спешат по личным делам, и это их законное право. Сложно понять логику проверяющих — возможно, у них есть какие-то контрольные показатели по количеству безбилетников. Но процедура ведь четко прописана: если человек не оплатил проезд, на него составляется акт и выписывается штраф. Но категорически никто не имеет права удерживать людей в транспорте, это недопустимо», - заявил правозащитник.
Зотов скептически оценил шансы на то, что пострадавшие от задержки москвичи массово пойдут в суды за компенсациями из-за выговоров на работе. По его мнению, гипотетические выплаты от «Мосгортранса» несопоставимы с огромным количеством времени и сил, которые потребуются на судебные разбирательства, если только в ходе инцидента не произошло чего-то трагичного.
В свою очередь в Департаменте транспорта Москвы заявили НСН, что рейд проводился строго по правилам на конечной остановке, а радикальные меры были вынужденными.
«Утром возле станции метро „Беломорская“ прошло контрольное мероприятие. Контролеры одновременно проверяли оплату проезда на конечной остановке, чтобы не задерживать пассажиров и движение городского транспорта. Это является оптимальным способом проверки при высоком пассажиропотоке. Проверки оплаты проезда также ежедневно производятся в ходе движения транспорта по маршрутам. Системная работа сотрудников позволяет планомерно повышать долю пассажиров, оплачивающих проезд согласно правилам. Маршруты определяются на основе обращений пассажиров и данных о валидации проездных билетов. В автобусах 1443 маршрута было установлено значительное расхождение количества валидаций и пассажиров, совершающих поездку. Контролеры работают исключительно в рамках действующего законодательства. Проверка одного проездного билета занимает всего несколько секунд. После высадки пассажиров автобусы продолжили движение согласно расписанию», - прокомментировали НСН ситуацию в пресс-службе департамента.
В тот же день Департамент транспорта Москвы разослал СМИ пресс-релиз, в котором сообщалось, что проявление агрессии в отношении контролера ГКУ «Организатор перевозок» влечет наказание минимум по двум статьям Уголовного кодекса РФ - статья 318 УК РФ: Применение насилия в отношении представителя власти (наказание – до десяти лет лишения свободы); и статья 319 УК РФ: Оскорбление представителя власти.
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