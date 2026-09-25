Утренний час пик 25 сентября у столичной станции метро «Беломорская» обернулся для пассажиров автобуса маршрута № 1443 транспортным затором. Причиной локального коллапса стал усиленный рейд сотрудников ГКУ «Организатор перевозок». Вместо привычного обхода салона во время движения, инспекторы заблокировали двери прибывшего автобуса и начали выпускать людей наружу исключительно после предъявления проездного документа. Действия проверяющих спровоцировали давку, крики и конфликты с опаздывающими на работу гражданами.

Подобные методы контроля недопустимы, заявил НСН председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

«Блокировка и задержка транспортного средства недопустимы. Из-за этого в пути теряют время абсолютно все пассажиры, независимо от того, оплатили они проезд или нет. Это неправильно: законопослушные граждане спешат по личным делам, и это их законное право. Сложно понять логику проверяющих — возможно, у них есть какие-то контрольные показатели по количеству безбилетников. Но процедура ведь четко прописана: если человек не оплатил проезд, на него составляется акт и выписывается штраф. Но категорически никто не имеет права удерживать людей в транспорте, это недопустимо», - заявил правозащитник.

Зотов скептически оценил шансы на то, что пострадавшие от задержки москвичи массово пойдут в суды за компенсациями из-за выговоров на работе. По его мнению, гипотетические выплаты от «Мосгортранса» несопоставимы с огромным количеством времени и сил, которые потребуются на судебные разбирательства, если только в ходе инцидента не произошло чего-то трагичного.