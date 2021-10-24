В России за сутки выявили более 35 тысяч новых случаев заражения СOVID-19

За минувшие сутки в России выявили 35 660 новых случаев заражения коронвавирусом. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Наибольшее число инфицированных в Москве, Санкт-Петербурге, а также Подмосковье. С учётом этих данных в нашей стране с начала эпидемии выявили более 8 миллионов 240-ка тысяч инфицированных. Также в оперштабе отметили, что за сутки в России скончались 1 072 пациента с коронавирусом. 23 октября сообщалось, что новым максимумом смертей пациентов с COVID-19 за сутки в РФ стал показатель в 1 075 скончавшихся.

Онищенко: Не надо паниковать из-за распространения коронавируса

Показатели заболеваемости коронавирусом в России могут стабилизироваться к концу года. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными», — рассказала специалист в беседе с РИА Новости.

Между тем молекулярный биолог, завлабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что ни власти, ни эксперты не могут дать точных прогнозов по ситуации с COVID-19.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияРоссияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры