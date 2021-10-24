В России за сутки выявили более 35 тысяч новых случаев заражения СOVID-19

Показатели заболеваемости коронавирусом в России могут стабилизироваться к концу года. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными», — рассказала специалист в беседе с РИА Новости.

Между тем молекулярный биолог, завлабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что ни власти, ни эксперты не могут дать точных прогнозов по ситуации с COVID-19.

