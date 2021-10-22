Нет пророка в ковидном отечестве: биологи не верят в прогнозы властей
Профессор-биолог советует властям не заниматься прогнозами, а ужесточить контроль за существующими мерами эпидбезопасности.
Ни власти, ни исследователи не могут дать точных прогнозов относительно ситуации с коронавирусом, заявил молекулярный биолог, завлабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва может выйти на пиковые значения по заболеваемости коронавирусом уже в конце текущей недели. При этом оперштаб по борьбе с COVID-19 ранее в пятницу, 22 октября впервые с 26 июня зарегистрировал более восьми тысяч новых случаев коронавируса в столице.
«Знаете, у властей хочется спросить, как в «Коньке-Горбунке» было: «Что ты – ажно ты пророк?» Будущего нам знать не дано, и знать, где остановится рост, невозможно. Теперь, когда вариант «дельта» заражает вакцинированных и переболевших, а количество неболевших людей неизвестно, никакие прогнозы делать нельзя. И тот «недолокдаун», который планируется ввести, начиная с начала ноября, в любом случае на следующей неделе еще не будет действовать», - напомнил профессор.
По словам Северинова, ситуацию осложняют неточности в существующих статистических данных по всей России.
«Никто в нашем отечестве не знает, сколько людей переболело. Если верить официальным данным, то за полтора года пандемии у нас было тестировано как положительные восемь миллионов человек. Если это правда (прибавим к этому 40 миллионов вакцинированных), то две трети населения еще вируса не видели и, конечно, эпидемия будет продолжаться. Но если это неправда, и официальные цифры врут – можем и такое себе представить, и реальное количество людей, знакомых с вирусом, больше в 10 раз, то ситуация довольно благостная, и тогда, наверное, всё скоро кончится», - предположил биолог.
Северинов отметил, что введенные с 28 октября по 7 ноября ограничения должны быть усилены контролем со стороны властей.
«Сами по себе нерабочие дни ничего не сделают, если не будет принято дополнительных мер социального дистанцирования, если не заставят – хотя я боюсь этого слова – носить маски, причем не на шее. Но вот эта семидневная передышка, когда все будут квасить, в реальности вряд ли к чему-то приведет. Чтобы оборвать цепочки и прекратить распространение, нужно больше, чем один цикл. А семь дней – это как раз один цикл», - поделился неутешительными данными ученый.
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что вопрос о внесении прививки от COVID-19 в национальный календарь решится в течение года-двух.
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