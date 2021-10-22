Нет пророка в ковидном отечестве: биологи не верят в прогнозы властей

Ни власти, ни исследователи не могут дать точных прогнозов относительно ситуации с коронавирусом, заявил молекулярный биолог, завлабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва может выйти на пиковые значения по заболеваемости коронавирусом уже в конце текущей недели. При этом оперштаб по борьбе с COVID-19 ранее в пятницу, 22 октября впервые с 26 июня зарегистрировал более восьми тысяч новых случаев коронавируса в столице.

«Знаете, у властей хочется спросить, как в «Коньке-Горбунке» было: «Что ты – ажно ты пророк?» Будущего нам знать не дано, и знать, где остановится рост, невозможно. Теперь, когда вариант «дельта» заражает вакцинированных и переболевших, а количество неболевших людей неизвестно, никакие прогнозы делать нельзя. И тот «недолокдаун», который планируется ввести, начиная с начала ноября, в любом случае на следующей неделе еще не будет действовать», - напомнил профессор.