В России за сутки выявили 9 632 новых случая COVID-19

«За последние сутки в России выявлено 9 632 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в России умерли 392 человека с COVID-19. Всего от заболевания погибли 94 659 россиян.

В стране за минувшие сутки выздоровели 11 279 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России 4 060 652 человека вылечились от COVID-19.

Ранее актер театра и кино, народный артист России Юрий Стоянов в эфире НСН поддержал появление «ликвидаторов пандемии». Речь идет о новой категории льготников - врачах, ученых, волонтерах, сотрудниках специальных служб, которые принимали активное участие в борьбе с COVID-19.

«Я с гордостью могу сказать, что я об этом говорил еще с мая прошлого года, может быть, один из первых. Потому что я человек, который застал и хорошо помню, что происходило во время катастрофы в Чернобыле, и тем людям был присвоен такой статус - «ликвидаторы». Я считаю, что и сейчас это необходимо. Эти люди реально рисковали, а многие из них, увы, пожертвовали своей жизнью ради нас с вами», — прокомментировал Стоянов.

