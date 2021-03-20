Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в РФ
Новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России возможен в середине апреля. Об этом заявил инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik.
Как отметил эксперт, в стране есть предпосылки для подъема заболеваемости. В первую очередь это возросшее число контактов между людьми и отказ от средств индивидуальной защиты.
При этом Тимаков заверил, что уровень распространения COVID-19 в России не достигнет европейских показателей. По мнению инфекциониста, благодаря противоэпидемическим мероприятиям в стране удастся избежать выраженного пика заражения.
Тимаков отметил, что российское здравоохранение готово к возможному росту заболеваемости и располагает человеческими ресурсами, оборудованием, койко-местами и протоколами лечения.
Кроме того, специалист подчеркнул, что вирус не будет передаваться стремительно благодаря постепенному формированию популяционного иммунитета.
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