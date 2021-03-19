Стоянов поддержал появление «ликвидаторов пандемии»
Актер театра и кино, народный артист России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В России предложили создать новую категорию льготников
В России предложили создать новую категорию льготников — «ликвидаторы пандемии коронавируса». Речь идет о врачах, ученых, волонтерах, сотрудниках специальных служб, которые принимали активное участие в борьбе с COVID-19.
Юрий Стоянов: «Я с гордостью могу сказать, что я об этом говорил еще с мая прошлого года, может быть, один из первых. Потому что я человек, который застал и хорошо помню, что происходило во время катастрофы в Чернобыле, и тем людям был присвоен такой статус - «ликвидаторы». Я считаю, что и сейчас это необходимо. Эти люди реально рисковали, а многие из них, увы, пожертвовали своей жизнью ради нас с вами», — прокомментировал в интервью НСН Юрий Стоянов.
В Госдуме сочли возможным сделать День космонавтики праздничным выходным
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов оценил общественную петицию с предложением сделать День космонавтики выходным праздничным днем, назвав это хорошей идеей.
Юрий Стоянов: «Если говорить о сегодняшней космонавтике, то это абсолютно логично. Мы должны отдыхать вместе с космонавтикой, которая тоже отдыхает», — отметил он в эфире НСН.
Почти четверти россиян при увольнении не хватит денег на неделю
Почти четверть россиян – 23 процента – заявили, что начнут испытывать финансовые трудности менее чем через неделю после увольнения. Об этом сообщает сервис Head Hunter.
Юрий Стоянов: «Я удивлен, считаю эту новость очень важной, потому что я думаю, что три четверти оставшихся россиян испытывают эти трудности еще до увольнения в период своей работы», — поделился он с НСН.
«Евгений Онегин» стал самым популярным поэтическим произведением года
«Евгений Онегин» Александра Пушкина стал самым популярным поэтическим произведением по статистике продаж и скачиваний электронных и аудиокниг за прошлый год, пишет «Литрес».
Юрий Стоянов: «Эта новость, как ни странно, для меня является главной. И я надеюсь, что «Евгения Онегина» скачивают не только школьники. Это очень важно. Да, Пушкин – наше все, и мы помним, когда закатилось солнце русской поэзии, но на самом деле оно не закатилось, оно светит нам по сей день. Великий человек! Читайте его стихи: «Мороз и солнце; день чудесный», или «я памятник себе воздвиг нерукотворный», или «и чувства добрые я лирой пробуждал», или «моя дядя самых честных правил». Пушкин – это каждый из нас», — сказал в беседе с НСН Юрий Стоянов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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