Стоянов поддержал появление «ликвидаторов пандемии»

Юрий Стоянов: «Я с гордостью могу сказать, что я об этом говорил еще с мая прошлого года, может быть, один из первых. Потому что я человек, который застал и хорошо помню, что происходило во время катастрофы в Чернобыле, и тем людям был присвоен такой статус - «ликвидаторы». Я считаю, что и сейчас это необходимо. Эти люди реально рисковали, а многие из них, увы, пожертвовали своей жизнью ради нас с вами», — прокомментировал в интервью НСН Юрий Стоянов.

