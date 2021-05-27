В России за сутки выявили 9 039 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки в России диагностировали 9 039 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом вылечились 9 759 россиян, а умерли 402 гражданина. Сейчас в стране болеют 263 356 жителей. Всего с начала пандемии в России выявили 5 035 207 случаев ковида. Из них вылечились 4 651 849 человек, а умерли 120 002 россиянина.
Ранее вирусолог Михаил Щелканов рассказал «Радиоточке НСН», что российская вакцина эффективна против индийского штамма коронавируса. Он отметил, что эксперты знали о новых генетических вариантах вируса задолго до того, как об этом рассказали СМИ.
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Заразились
5,0 млн+9 039 / сут.
Умерли
120 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 759 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru