В России за сутки выявили 8 780 новых случаев коронавируса
В России за прошедшие сутки зафиксировали 8 780 новых фактов заражения CОVID-19. За время эпидемии в стране выявили 4 762 569 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«За последние сутки в России выявлено 8 780 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении штаба.
В стране за истекшие сутки погибли 332 человека с COVID-19, с начала пандемии - 108 232.
За прошедшие сутки из больниц после лечения коронавирусной инфекции выписаны 7 540 человек. Всего после COVID-19 выздоровели 4 388 008 россиян.
Ранее главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему в России вакцина от коронавируса есть, а желающих вакцинироваться - нет.
«Дело даже не в том, что вакцины не хватает, потому что в больших регионах – в Москве, Санкт-Петербурге ее достаточно, а дело в том, что люди не хотят вакцинироваться. Вот это феномен совершенно непонятный, я бы сказал, это российский феномен. Связано это, предположительно, с тем, что идет антикампания другими фирмами-конкурентами – это одна причина, а вторая – недоверие людей. Они не верят, что у нас может быть хорошая эффективная вакцина с гарантией», - сказал вирусолог.
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