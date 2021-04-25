В России за сутки выявили 8 780 новых случаев коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 8 780 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении штаба.

В стране за истекшие сутки погибли 332 человека с COVID-19, с начала пандемии - 108 232.

За прошедшие сутки из больниц после лечения коронавирусной инфекции выписаны 7 540 человек. Всего после COVID-19 выздоровели 4 388 008 россиян.

Ранее главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему в России вакцина от коронавируса есть, а желающих вакцинироваться - нет.

«Дело даже не в том, что вакцины не хватает, потому что в больших регионах – в Москве, Санкт-Петербурге ее достаточно, а дело в том, что люди не хотят вакцинироваться. Вот это феномен совершенно непонятный, я бы сказал, это российский феномен. Связано это, предположительно, с тем, что идет антикампания другими фирмами-конкурентами – это одна причина, а вторая – недоверие людей. Они не верят, что у нас может быть хорошая эффективная вакцина с гарантией», - сказал вирусолог.

