Минздрав РФ назвал сроки формирования коллективного COVID-иммунитета

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал всех россиян сделать прививку от COVID-19 ради того, чтобы одолеть эпидемию.

Вице-премьер Татьяна Голикова на минувшей неделе озвучила статистику, согласно которой, в России вакцину получили на сегодня более 8 миллионов человек.

