Минздрав РФ назвал сроки формирования коллективного COVID-иммунитета

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России предположительно сформируется к началу осени. Такие сроки назвал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он уточнил, что до конца августа планируется вакцинировать 60% населения страны. «Нельзя говорить: «я защищен» или «мой сосед защищен», - отметил Мурашко. Он подчеркнул, что нация в целом обязана пройти это. Кроме того, глава Минздрава заявил о переломе ситуации в отношении пожилых граждан в лучшую сторону, передаёт RT.

Египет хорошо, а вакцинация лучше! Вирусолог предрек новую COVID-волну

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал всех россиян сделать прививку от COVID-19 ради того, чтобы одолеть эпидемию.

Вице-премьер Татьяна Голикова на минувшей неделе озвучила статистику, согласно которой, в России вакцину получили на сегодня более 8 миллионов человек.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:МинздравИммунитет Коронавирус
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