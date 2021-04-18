В России за сутки выявили 8 632 случая коронавируса
В России за прошедшие сутки зафиксировали 8 632 новых факта заражения CОVID-19. За время эпидемии в стране выявили 4 702 101 заразившегося новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«За последние сутки в России выявлено 8 632 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 12,7% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении штаба.
В стране за истекшие сутки погибли 389 человек с COVID-19, с начала пандемии — 105 582.
За прошедшие сутки из больниц после лечения коронавирусной инфекции выписан 7 391 человек. Всего после COVID-19 выздоровели 4 326 780 россиян.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный в интервью радио Sputnik назвал сроки формирования коллективного иммунитета в России. Он может сформироваться в России до осени, считает парламентарий.
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Заразились
4,7 млн+8 632 / сут.
Умерли
106 тыс.+389 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+7 391 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru