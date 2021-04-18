Россияне не хотят жить в масках
Большинство россиян (64%) не поддерживают идею о бессрочном масочном режиме в общественных местах. Только 15% опрошенных готовы носить защитные маски постоянно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.
Из тех, кто поддержал введение бессрочного масочного режима больше всего жителей Челябинска (22%), Уфы и Красноярска (по 21%). Там считают, что подобная мера позволить замедлить темпы распространения любых видов инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.
Наименьшую поддержку инициатива получила среди жителей Волгограды (10%), Петербурга (14%), Новосибирска (15%) и Москвы (18%), пишет Газета.ru.
Известно, что в опросе, который проходил на территории всех округов России, участвовали 1,6 тыс. представителей экономически активного населения.
Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что некоторые регионы уже готовы к отмене масочного режима.
«Где-то уже сейчас надо снимать. Все зависит от интенсивности вакцинации. Уже сейчас прослеживается тенденция к тому, что коронавирус начинает выдыхаться. Играют свою роль и климатические условия, и накапливающееся число людей, имеющих иммунитет. Прививки сейчас опережают количество переболевших, поэтому наращивание вакцинации является главным и объективным критерием для отмены масочного режима», - отметил он.
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