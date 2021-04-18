Россияне не хотят жить в масках

Из тех, кто поддержал введение бессрочного масочного режима больше всего жителей Челябинска (22%), Уфы и Красноярска (по 21%). Там считают, что подобная мера позволить замедлить темпы распространения любых видов инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Наименьшую поддержку инициатива получила среди жителей Волгограды (10%), Петербурга (14%), Новосибирска (15%) и Москвы (18%), пишет Газета.ru.

Известно, что в опросе, который проходил на территории всех округов России, участвовали 1,6 тыс. представителей экономически активного населения.

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что некоторые регионы уже готовы к отмене масочного режима.

«Где-то уже сейчас надо снимать. Все зависит от интенсивности вакцинации. Уже сейчас прослеживается тенденция к тому, что коронавирус начинает выдыхаться. Играют свою роль и климатические условия, и накапливающееся число людей, имеющих иммунитет. Прививки сейчас опережают количество переболевших, поэтому наращивание вакцинации является главным и объективным критерием для отмены масочного режима», - отметил он.

