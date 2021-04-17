В Госдуме назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться в России до осени. Об этом рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный в интервью радио Sputnik.

Как отметил парламентарий, в Москве и ряде крупных городов страны вирус уже перенесли около 60 процентов жителей.

«Говорить о коллективном иммунитете с учетом вакцинации можно будет к концу лета, можно успеть до четвертой волны, которая возможна осенью», – рассказал депутат.

Для формирования коллективного иммунитета в России необходимо защитить от инфекции более 60% населения. Чтобы достичь такого уровня, нужна активная прививочная кампания, особенно в сельской местности.

«Там надо будет использовать все возможные варианты. Это и выездные бригады, и организация прививочных пунктов на базе уже имеющихся медицинских пунктов и, самое главное, надо использовать убеждение, чтобы люди прошли вакцинацию», – заявил Куринный.

