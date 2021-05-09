В России за сутки выявили 8 419 новых случаев COVID-19

«За последние сутки в России выявлено 8 419 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 16,6% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в России умерли 334 человека с COVID-19. Всего от заболевания погибли 113 326 россиян.

В стране за минувшие сутки выздоровели 7 517 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России 4 496 132 человека вылечились от COVID-19.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в эфире НСН сравнил вакцину Moderna, признанную лучшей от коронавируса, и российский препарат «Спутник V».

«Moderna может быть признана лучшей, если б не было российских вакцин. Наш «СпутникV» на порядок лучше, и Moderna не может с ним конкурировать. «Спутник V» широко применяется, и его безопасность совершенно очевидна», - отметил эксперт.

