В России за сутки выявили 8 419 новых случаев COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 8 419 новых случаев инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 4 880 262 факта коронавирусной инфекции.
«За последние сутки в России выявлено 8 419 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 16,6% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За сутки в России умерли 334 человека с COVID-19. Всего от заболевания погибли 113 326 россиян.
В стране за минувшие сутки выздоровели 7 517 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России 4 496 132 человека вылечились от COVID-19.
Ранее вирусолог Михаил Щелканов в эфире НСН сравнил вакцину Moderna, признанную лучшей от коронавируса, и российский препарат «Спутник V».
«Moderna может быть признана лучшей, если б не было российских вакцин. Наш «СпутникV» на порядок лучше, и Moderna не может с ним конкурировать. «Спутник V» широко применяется, и его безопасность совершенно очевидна», - отметил эксперт.
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Заразились
4,9 млн+8 419 / сут.
Умерли
113 тыс.+334 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 517 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru