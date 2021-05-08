Ученые натренировали пчел выявлять коронавирус в крови
Нидердандские ученые в результате экспериментов пришли к выводу, что медоносные пчелы с помощью своего хоботка могут выявлять наличие коронавируса в крови человека. Об этом сообщило агентство Reuters.
Для определения вируса необходим образец крови пациента. На выявление вируса насекомому потребуется несколько секунд. Ученые готовы создать пчелиную лабораторию для дрессировки насекомых.
По словам биолога Павла Глазкова, метод основан на способности пчел выявлять запах, в том числе измененный запах человека, заболевшего коронавирусом, пояснил он телеканалу «Санкт-Петербург».
Ранее группа ученых Франции и Ливана провела эксперимент, в ходе которого было доказано, что собаки способны выявлять зараженных COVID-19 пациентов по запаху пота. Об этом сообщает журнал PLOS One.
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