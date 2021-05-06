Вирусолог: Moderna победила без «Спутника V»

Вирусолог Михаил Щелканов в эфире НСН сравнил вакцину Moderna, признанную лучшей от коронавируса, и российский препарат «Спутник V».

На проходящем онлайн Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) назвали лучший препарат от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Вакцина компании Moderna, лицензированная для экстренного применения в США и ряде других стран, обошла в рейтинге препараты AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, «Спутник V» и препарат для животных Zoetis. Как считают организаторы мероприятия, вакцина от Moderna является «Лучшей новой технологией/платформой вакцины». В этой категории она обогнала разработки BioNtech, Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech и GeneOne Life Science.

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Вирусолог Михаил Щелканов в эфире НСН заявил, что препарат Moderna, названный на Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) лучшим от COVID-19, неконкурентоспособен по сравнению с российскими вакцинами от коронавируса.

«Moderna может быть признана лучшей, если б не было российских вакцин. Наш «СпутникV» на порядок лучше, и Moderna не может с ним конкурировать. «Спутник V» широко применяется, и его безопасность совершенно очевидна», - отметил эксперт.

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По мнению вирусолога, признание Moderna лучшим противоковидным препаратом – политизированное решение.

«Вокруг антиковидных вакцин развернулась такая политическая свистопляска, что нормальным экспертам даже комментировать нечего. Это хлеб для политических экспертов, но, уж точно, не для вирусологов. И надо понимать, что Всемирная Организация здравоохранения (ВОЗ), как всякая международная организация, тоже в достаточной степени политизирована», - считает собеседник НСН.

Ранее Михаил Щелканов в эфире НСН назвал эпидемиологический порог, после которого можно будет говорить об окончании эпидемии в России.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПандемияВОЗКоронавирусВакцинацияВакцина
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