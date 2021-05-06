Вирусолог: Moderna победила без «Спутника V»

Вирусолог Михаил Щелканов в эфире НСН заявил, что препарат Moderna, названный на Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) лучшим от COVID-19, неконкурентоспособен по сравнению с российскими вакцинами от коронавируса.

«Moderna может быть признана лучшей, если б не было российских вакцин. Наш «СпутникV» на порядок лучше, и Moderna не может с ним конкурировать. «Спутник V» широко применяется, и его безопасность совершенно очевидна», - отметил эксперт.