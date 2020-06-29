Проценко ответил на сообщения о мешках для трупов у больницы в Коммунарке

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о том, что вблизи больницы были обнаружены мешки для тел умерших с медицинскими картами. Он уточнил, что за территорией клиники были найдены такие пакеты, однако никаких медкарт в них не было. Медик также сообщил, что проверкой инцидента займется полиция.

«Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствуют действительности. Установление обстоятельств случившегося находится в компетенции правоохранительных органов», — цитируют «Известия» слова Проценко, опубликованные им в Facebook.