Проценко ответил на сообщения о мешках для трупов у больницы в Коммунарке

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о том, что вблизи больницы были обнаружены мешки для тел умерших с медицинскими картами. Он уточнил, что за территорией клиники были найдены такие пакеты, однако никаких медкарт в них не было. Медик также сообщил, что проверкой инцидента займется полиция.

«Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствуют действительности. Установление обстоятельств случившегося находится в компетенции правоохранительных органов», — цитируют «Известия» слова Проценко, опубликованные им в Facebook.

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Ранее в Сети появилась информация о том, что прохожие примерно в километре от больницы нашли мешки с медкартами скончавшихся пациентов, сообщает Ura.ru.

В России за минувшие сутки подтвержден 6 791 новый случай заражения COVID-10 в 83 регионах, сообщает РЕН ТВ. Умерли 104 пациента с ковид. Выздоровели за сутки 5 735 человек. Всего в начала пандемии коронавируса в стране зафиксировано 9 073 смертей от новой инфекции.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:БольницаКоронавирус
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