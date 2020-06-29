Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 10 миллионов человек
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру на сегодняшний день составило более 10,1 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Таковы данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
На сайте проект сообщается, что в мире заражены 10 117 700 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 162,2 тысячи. За весь период пандемии скончался 501 281 инфицированный, 5,1 миллиона человек выздоровели, сообщает RT.
Наиболее пострадавшей от SARS-CoV-2 страной по-прежнему являются США (более 2,54 миллиона зараженных). Второй в списке значится Бразилия (1,34 миллиона человек). Россия замыкает тройку - 634,4 тысячи. В десятке также Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.
Больше всего зараженных ковид скончались в Штатах - 125 803 человека. Однако наиболее высокая смертность от коронавируса отмечена в Европе, там этот показатель выше 10 процентов.
Ранее учёные из Барселоны заявили, что коронавирус нового типа SARS-CoV-2 мог появиться в городе гораздо раньше, чем считалось до сих пор, а именно - в марте 2019 года. Они сделали такие выводы, исследовав пробы сточных вод. Исследования в других европейских городах также показали, что коронавирус появился там раньше, чем стали выявлять первых заболевших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru