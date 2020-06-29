Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 10 миллионов человек

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру на сегодняшний день составило более 10,1 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Таковы данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

На сайте проект сообщается, что в мире заражены 10 117 700 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 162,2 тысячи. За весь период пандемии скончался 501 281 инфицированный, 5,1 миллиона человек выздоровели, сообщает RT.

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Наиболее пострадавшей от SARS-CoV-2 страной по-прежнему являются США (более 2,54 миллиона зараженных). Второй в списке значится Бразилия (1,34 миллиона человек). Россия замыкает тройку - 634,4 тысячи. В десятке также Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.

Больше всего зараженных ковид скончались в Штатах - 125 803 человека. Однако наиболее высокая смертность от коронавируса отмечена в Европе, там этот показатель выше 10 процентов.

Ранее учёные из Барселоны заявили, что коронавирус нового типа SARS-CoV-2 мог появиться в городе гораздо раньше, чем считалось до сих пор, а именно - в марте 2019 года. Они сделали такие выводы, исследовав пробы сточных вод. Исследования в других европейских городах также показали, что коронавирус появился там раньше, чем стали выявлять первых заболевших.


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ФОТО: pixabay.com
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