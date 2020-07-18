В России за сутки выявили 6234 новых факта заражения COVID-19

«За последние сутки в России выявлено 6234 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — говорится в официальном сообщении.

Накануне в России зарегистрировано 6406 случаев коронавируса.

Из больниц выписали 7490 человек после лечения коронавирусной инфекции. Всего выздоровели более 546 тысяч пациентов.

За сутки в России погибли от инфекции 124 пациента. За время пандемии от заболевания скончались 12 247 россиян.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в интервью НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

