В России за сутки выявили 6234 новых факта заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 6234 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране заражены COVID-19 765 437 человек, сообщают в федеральном оперативном штабе по борьбе скоронавирусом.
«За последние сутки в России выявлено 6234 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — говорится в официальном сообщении.
Накануне в России зарегистрировано 6406 случаев коронавируса.
Из больниц выписали 7490 человек после лечения коронавирусной инфекции. Всего выздоровели более 546 тысяч пациентов.
За сутки в России погибли от инфекции 124 пациента. За время пандемии от заболевания скончались 12 247 россиян.
Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в интервью НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.
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Заразились
765 тыс.+6 234 / сут.
Умерли
12 247+124 / сут.
Выздоровели
547 тыс.+7 490 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru