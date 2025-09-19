Объявлены лауреаты 35-й Шнобелевской премии
В США в Бостонском университете наградили лауреатов 35-й Шнобелевской премии. Она вручается за необычные и остроумные исследования, «которые сначала заставляют смеяться, а затем — задуматься». Об этом сообщает RT.
В области биологии наградили японских учёных, которые выяснили, что нанесение на коров чёрно-белых полос помогает им в борьбе с насекомыми. Премию в области литературы получил покойный американский доктор Уильям Бин, который 35 лет документировал скорость роста одного из своих ногтей.
Награду в области диетологии присудили учёным из Нигерии, Того, Италии и Франции, выяснившим, что ящерицы в Того, вместо охоты, предпочитают пиццу «Четыре сыра». В области педиатрии наградили американских биохимиков, которые установлили, что младенцы дольше сосут грудь матери, когда её молоко имеет чесночный привкус.
Премию мира получили ученые из Европы и Великобритании. Фриц Реннер, Инге Керсберген, Мэтт Филд и Джессика Вертманн награждены за исследование влияния алкоголя на беглость речи при использовании иностранного языка.
Ранее лауреатом Шнобелевской премии по физике стал американец Джимми Лиао, изучавший способность мертвой форели плавать против течения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
