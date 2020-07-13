Россиянам пообещали вакцину против COVID-19 уже в августе

Специалисты института им. Гамалеи должны завершить второй этап испытаний вакцины против коронавируса COVID-19 к середине августа, уже к 14-15 августа какое-то количество препарата поступит в гражданский оборот. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, передаёт телеканал «360».

Предполагается, что гражданский оборот будет разрешён на третьем этапе испытаний вакцины. Врачи продолжат наблюдение, и если появятся побочные эффекты, то Минздрав отзовёт разрешение.

Клинические испытания вакцины против COVID-19 центр имени Гамалеи проводит совместно с Минобороны. Ведомство предложило своих добровольцев. Сегодня второй группе добровольцев ввели второй компонент вакцины — через 21 день после первого, уточняет РИА ФАН. Первую группу добровольцев готовят к выписке 15 июля, и у них, по сообщениям Минобороны, уже формируется иммунитет.

