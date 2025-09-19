Дамоклов меч и вакханалия: В Союзе потребителей поддержали ужесточение мер за просрочку
Мораторий на проверки побуждает предпринимателей к вакханалии на рынке, заявил в беседе с НСН глава «Союза потребителей» Алексей Койтов.
Новые меры с системой «автоштрафов» за просроченную продукцию позволят защитить граждан от нерадивых предпринимателей, заявил НСН глава Союза потребителей Алексей Койтов.
В России, несмотря на введение маркировки, фиксируется большое количество случаев продажи просроченной продукции. Ежемесячно выявляют более 18 тыс. нарушителей. Теперь продавцы таких продуктов будут автоматически получать штрафы, сообщают «Известия». Соответствующий законопроект подготовил Роспотребнадзор. Взыскания начнут действовать по аналогии с системой «автоштрафов» за нарушения ПДД. Законопроект с соответствующими поправками в КоАП подготовил Роспотребнадзор. Однако в целях снижения административной нагрузки на бизнес взыскания начнут действовать только с 2026 года.
Койтов подчеркнул, что новые меры станут дамокловым мечом над нерадивыми предпринимателями.
«Несмотря на маркировку и на систему блокировки, все равно огромное количество фактов продажи просрочки происходит, в том числе, потому что некоторые субъекты предпринимательской деятельности обходят систему «Честный знак» и реализуют товары, не подлежащие маркировке. При всех минусах потенциал в системе «Честный знак» есть. Она может обеспечить соблюдение и защиту прав потребителей, а также станет дамокловым мечом над нерадивыми предпринимателями. Они, конечно, будут против этого, им не понравится, но это не должно становиться препятствием к рассмотрению данной инициативы. А её детали, реализация, конечно, потребует проработки», - считает эксперт.
Он также отметил, что введение моратория на проверки расхолаживает предпринимателей.
«На сегодняшний день Роспотребнадзор старается использовать те механизмы, которые уже созданы, в том числе, систему «Честный знак», чтобы более качественно осуществлять свои основные функции по контролю за рынком, за соблюдением прав потребителей, недопущением и предотвращением нарушений. В силу введения моратория руки у сотрудников ведомства были связаны. Мораторий на проверки побуждает предпринимателей к вакханалии на рынке. Отсутствие неотвратимости наказания очень сильно расхолаживает. Роспотребнадзор уже не первый год об этом говорит. Сегодня ведомство может выписать лишь предостережение предпринимателям. Причем это происходит и в тех случаях, когда оно видит фактическое нарушение. Иногда прокуратура санкционирует более серьезную проверку, возбуждает административное производство, но происходит это крайне редко», - добавил Койтов.
Ранее штрафы за просрочку в России назвали слишком мягким наказанием, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
