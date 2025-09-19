Он также отметил, что введение моратория на проверки расхолаживает предпринимателей.

«На сегодняшний день Роспотребнадзор старается использовать те механизмы, которые уже созданы, в том числе, систему «Честный знак», чтобы более качественно осуществлять свои основные функции по контролю за рынком, за соблюдением прав потребителей, недопущением и предотвращением нарушений. В силу введения моратория руки у сотрудников ведомства были связаны. Мораторий на проверки побуждает предпринимателей к вакханалии на рынке. Отсутствие неотвратимости наказания очень сильно расхолаживает. Роспотребнадзор уже не первый год об этом говорит. Сегодня ведомство может выписать лишь предостережение предпринимателям. Причем это происходит и в тех случаях, когда оно видит фактическое нарушение. Иногда прокуратура санкционирует более серьезную проверку, возбуждает административное производство, но происходит это крайне редко», - добавил Койтов.

Ранее штрафы за просрочку в России назвали слишком мягким наказанием, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

