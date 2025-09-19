Россиянка Аделия Петросян выиграла короткую программу отбора на Олимпиаду-2026

Как пишет RT, 18-летняя россиянка исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп.

Судьи присудили Петросян 68,72 балла, что позволило ей опередить выступающую за Грузию россиянку Анастасию Губанову и бельгийку Луну Хендрикс.

Ранее от квалификационного турнира на Олимпийские игры 2026 года был отстранён тренер Петросян Даниил Глейхенгауз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

