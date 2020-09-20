В России за сутки выявили 6148 новых фактов инфицирования коронавируса
В России за прошедшие сутки зафиксировали 6148 новых фактов заражения CОVID-19. За время эпидемии в стране выявили 1 103 399 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6148 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1397 (22,7%) без клинических проявлений», — сказано в сообщении.
В стране за истекшие сутки погибли 79 человек с COVID-19, с начала пандемии — 19 418.
За прошедшие сутки из больниц после лечения коронавирусной инфекции выписаны 2895 человек. Всего выздоровели после COVID-19 909 357 россиян.
Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что рекордный прирост не является подтверждением второй волны пандемии в мире.
«По тем кривым, за которыми я имею возможность наблюдать, не могу сказать, что, действительно, началась вторая волна. Идет прибавка в общей заболеваемости, но в целом для мира это идет одна волна», - сказал Альштейн.
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Заразились
1,1 млн+6 148 / сут.
Умерли
19 418+79 / сут.
Выздоровели
909 тыс.+2 895 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru