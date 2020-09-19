Фармакологи и вирусологи разошлись во мнениях о цене российского лекарства от COVID-19
Российские эксперты фарминдустрии и вирусологи объяснили высокую стоимость российского лекарства от коронавируса «Арепливир». Его цена в 12 320 рублей была объявлена накануне, напоминает радио «Комсомольская правда».
Эксперт фармрынка Николай Беспалов утверждает, что высокая цена оправдана не менее высоким спросом на препарат. Он также рекомендовал отпуск препарата только по рецептам врача, пишет Газета.ru
«Я считаю, что пациент по собственному наитию не должен иметь возможность приобретать этот препарат и использовать. Меня в данном случае смущает больше этот аспект вопроса», - отметил Беспалов.
Для вирусолога Анатолия Альтштейна стоимость нового препарарта не важна, потому что не доказана его эффективность.
«Если лечит, можно найти технологические пути, чтобы сделать его более дешевым. А если оно не работает, то смысла в нем большого нет, кроме коммерческого», — сказал он.
Ранее глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в эфире НСН высказался за обеспечение малоимущих лекарством от коронавируса за государственный счет.
«Лекарство дорогое. Все меры профилактики для тех граждан, кто не может оплатить сам, должны быть за счет государства. Пандемия и ограничительные меры наносят самый серьезный удар по экономике России. Поэтому выгоднее затратить деньги из бюджета, обеспечить людей лекарствами и не дать эпидемии разрастаться, чем потом закрывать на карантин, вводить ограничительные меры. Это наносит серьезный удар по экономике, на глазах рушится малый и средний бизнес», - пояснил Нилов.
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