В России за сутки выявили 5189 новых инфицированных коронавирусом

Наибольшее число новых заражений коронавирусом выявлено за сутки в Москве (689), Свердловской области (184) и Санкт-Петербурге (160).

За сутки скончались от последствий коронавируса 77 человек. Всего в России погибли от нового заболевания 14 931 человек.

Выздоровели от COVID-19 и выписаны из больниц за сутки 3215 пациентов. Общее число излечившихся от коронавирусной инфекции достигло 693 422 человек.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал о гибридной войне на фоне ситуации с пандемией коронавируса.

«По ковиду нет доказательств пока, что это искусственный вирус. Но можно сказать, что это была гибридная атака, а это тоже элемент войны. Гибридность в том, что на умеренной эпидемической ситуации, как бы ее не пытались раскручивать в средствах массовой информации, в том числе и наших, сегодня проверяются технологии информационной войны. Здесь элементы гибридной войны сосредоточены в сегменте спланированной террористической информационной угрозы вокруг этого вируса», - сказал Онищенко.

