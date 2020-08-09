В России за сутки выявили 5189 новых инфицированных коронавирусом

В России за сутки зафиксированы 5189 новых случаев заражения коронавирусной инфекции в 84 регионах. Всего инфицированных россиян 887 536. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

Немногим более чем у четверти пациентов болезнь протекает бессимптомно - у 26,6% человек.

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Наибольшее число новых заражений коронавирусом выявлено за сутки в Москве (689), Свердловской области (184) и Санкт-Петербурге (160).

За сутки скончались от последствий коронавируса 77 человек. Всего в России погибли от нового заболевания 14 931 человек.

Выздоровели от COVID-19 и выписаны из больниц за сутки 3215 пациентов. Общее число излечившихся от коронавирусной инфекции достигло 693 422 человек.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал о гибридной войне на фоне ситуации с пандемией коронавируса.

«По ковиду нет доказательств пока, что это искусственный вирус. Но можно сказать, что это была гибридная атака, а это тоже элемент войны. Гибридность в том, что на умеренной эпидемической ситуации, как бы ее не пытались раскручивать в средствах массовой информации, в том числе и наших, сегодня проверяются технологии информационной войны. Здесь элементы гибридной войны сосредоточены в сегменте спланированной террористической информационной угрозы вокруг этого вируса», - сказал Онищенко.

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ФОТО: pixabay.com
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