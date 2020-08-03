Онищенко сравнил коронавирус с террористической атакой
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал о гибридной войне на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль ранее заявил, что пандемия коронавируса может быть репетицией биологической войны.
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал ситуацию с распространением коронавируса в мире террористической атакой в информационном поле.
«По ковиду нет доказательств пока, что это искусственный вирус. Но можно сказать, что это была гибридная атака, а это тоже элемент войны. Гибридность в том, что на умеренной эпидемической ситуации, как бы ее не пытались раскручивать в средствах массовой информации, в том числе и наших, сегодня проверяются технологии информационной войны. Они искусственно возгоняют в обществе тревогу, дают заведомо неверную информацию, которая дестабилизирует ситуацию, а результаты мы видим – это и остановленные экономики стран, и разорение. Здесь элементы гибридной войны сосредоточены в сегменте спланированной террористической информационной угрозы вокруг этого вируса», - сказал Онищенко.
Он призвал тщательно анализировать ситуацию и вырабатывать ответные меры на всех направлениях.
Ранее Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что коронавирус мог быть создан искусственно.
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