Онищенко сравнил коронавирус с террористической атакой

«По ковиду нет доказательств пока, что это искусственный вирус. Но можно сказать, что это была гибридная атака, а это тоже элемент войны. Гибридность в том, что на умеренной эпидемической ситуации, как бы ее не пытались раскручивать в средствах массовой информации, в том числе и наших, сегодня проверяются технологии информационной войны. Они искусственно возгоняют в обществе тревогу, дают заведомо неверную информацию, которая дестабилизирует ситуацию, а результаты мы видим – это и остановленные экономики стран, и разорение. Здесь элементы гибридной войны сосредоточены в сегменте спланированной террористической информационной угрозы вокруг этого вируса», - сказал Онищенко.

Он призвал тщательно анализировать ситуацию и вырабатывать ответные меры на всех направлениях.

Ранее Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что коронавирус мог быть создан искусственно.

