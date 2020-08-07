Россиян предупредили, кому запрещена вакцинация от коронавируса
Прививку от новой коронавирусной инфекции нельзя делать при плохом самочувствии или наличии аллергических реакций организма. Таких противопоказаниях рассказал профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Гражданин в момент вакцинации не должен испытывать недомогания, в частности, температура тела должна быть в норме, пояснил специалист в студии радиостанции «Говорит Москва». При этом, по словам вирусолога, пожилые люди вполне могут прививаться в том случае, если хорошо себя чувствуют, отмечает RT.
Ранее замглавы министерства здравоохранения РФ Олег Гриднев сообщил, что регистрация вакцины от коронавируса, который вызывает заболевание СOVID-19, разработанной центром имени Гамалеи, намечена на 12 августа. При этом ряд медиков призывают очень осторожно относится к новым вакцинам, которые еще не прошли широкого апробирования на людях.
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