В России за сутки выявили 5061 зараженных COVID-19
В России за истекшие сутки зарегистрированы 5061 новых инфицированных COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«За последние сутки в России выявлен 5061 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах», — сообщается в Telegram-канале штаба.
Всего в стране зафиксировано 917 884 случаев распространения коронавирусной инфекции.
За истекшие 24 часа от коронавируса погибли 119 россиян. За время пандемии в России от новой инфекции скончались 15 617 человек.
Число выздоровевших от COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 6447 пациентов. Общее число вылечившихся составляет 729 411.
Напомним, директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург на пресс-конференции НСН сообщил, что уже к декабрю-январю производственные мощности по производству вакцины от коронавируса разгонятся до 5 млн доз в месяц и в течение года обеспечена ей будет вся страна.
«Выйдут на проектную мощность в декабре-январе. Порядка 5 млн вакцин в месяц, в течение года вся страна будет обеспечена», - заявил Гинцбург.
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Заразились
918 тыс.+5 061 / сут.
Умерли
15 617+119 / сут.
Выздоровели
729 тыс.+6 447 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru