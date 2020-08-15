В России за сутки выявили 5061 зараженных COVID-19

Всего в стране зафиксировано 917 884 случаев распространения коронавирусной инфекции.

За истекшие 24 часа от коронавируса погибли 119 россиян. За время пандемии в России от новой инфекции скончались 15 617 человек.

Число выздоровевших от COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 6447 пациентов. Общее число вылечившихся составляет 729 411.

Напомним, директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург на пресс-конференции НСН сообщил, что уже к декабрю-январю производственные мощности по производству вакцины от коронавируса разгонятся до 5 млн доз в месяц и в течение года обеспечена ей будет вся страна.

«Выйдут на проектную мощность в декабре-январе. Порядка 5 млн вакцин в месяц, в течение года вся страна будет обеспечена», - заявил Гинцбург.

