Бензин и дизтопливо подорожали в России на 66 копеек за неделю

Средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо в России выросли в среднем на 66 копеек за период с 8 по 15 июня 2026 года. Соответствующие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Литр бензина в среднем по стране стал стоить 69,11 рубля, солярка подорожала до 80,78 рубля. Стоимость марки АИ-92 поднялась на 66 копеек до 65,41 рубля, АИ-95 — на 67 копеек до 71,11 рубля, АИ-98 — на 36 копеек до 95,38 рубля.