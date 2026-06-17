Бензин и дизтопливо подорожали в России на 66 копеек за неделю
Средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо в России выросли в среднем на 66 копеек за период с 8 по 15 июня 2026 года. Соответствующие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Литр бензина в среднем по стране стал стоить 69,11 рубля, солярка подорожала до 80,78 рубля. Стоимость марки АИ-92 поднялась на 66 копеек до 65,41 рубля, АИ-95 — на 67 копеек до 71,11 рубля, АИ-98 — на 36 копеек до 95,38 рубля.
Рост цен на автомобильный бензин зафиксирован в 78 субъектах Российской Федерации, сильнее всего подорожало топливо в Республике Тыва на 9,4% и в Чеченской Республике на 8%, отмечают аналитики Росстата.
В Москве за прошедший период стоимость бензина увеличилась на 0,2%. На московских автозаправочных станциях литр АИ-92 продавали по цене от 62,79 до 72,89 рубля, АИ-95 — от 68,79 до 81,79 рубля, АИ-98 и выше — от 94,28 до 102 рублей.
Ранее в пресс-центре НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков объяснил продажу бензина за наличку на «Татнефти».
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