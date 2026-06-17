СМИ: Страны G7 намерены производить на Украине дальнобойные ракеты

Страны «Большой семерки» (G7) намерены по лицензии производить на Украине системы противовоздушной обороны. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает Le Parisien.

Лидеры G7 согласовали новые санкции против России на фоне призывов к переговорам

Собеседник французской газеты отметил, что речь также идёт о производстве на Украине «средств для нанесения ударов вглубь».

«То есть ракет большой дальности», - сказал источник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что попросил у американского лидера Дональда Трампа лицензии на производство противобаллистических ракет-перехватчиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаВооружениеПВОРакетыСаммит G7

Горячие новости

Все новости

партнеры