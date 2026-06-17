В России начали строительство новой атомной подлодки «Мурманск»

Строительство девятого ракетоносца серии «Ясень-М» стартовало на предприятии «Севмаш» после торжественной закладки атомного подводного крейсера «Мурманск». Соответствующую информацию раскрыли в Министерстве обороны РФ.

Закладную доску на секции будущего судна установили лично главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал флота Александр Моисеев и генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко. Наименование кораблю присвоили приказом высшего морского командования.

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Адмирал флота Александр Моисеев отметил, что подводному крейсеру присвоили имя города-героя Мурманска, который исторически остается северным форпостом страны. Он выразил уверенность, что судно станет гордостью мурманчан и моряков, а также поблагодарил конструкторов и корабелов за вклад в укрепление флота.

Модернизированная серия многоцелевых атомных подлодок строится на «Севмаше» и оснащается крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр». Ранее также появлялась информация о начале вооружения кораблей этого класса гиперзвуковыми комплексами «Циркон».

Также появилась информация, что российскую ядерную торпеду «Посейдон» разместят на борту подводной лодки-носителя «Хабаровск», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: sevmash.ru
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