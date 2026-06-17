Пашинян призвал не согласных с его политикой совершить в Армении революцию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен разгромить политические силы, которые возглавляют бизнесмены Самвел Карапетян и Гагик Царукян, а также экс-президент республики Роберт Кочарян.
По его словам, его оппоненты нежелают принять архитектуру мира, тем самым ставя Армению «под удар» и «консолидируя против неё соседей».
Как пишет RT, политик указал, что те, кто не согласен с его линией, а также граждане, заявляющие о сфальсифицированных выборах, могут «выходить на площадь, совершить революцию и сменить правительство».
«Тогда на площадь выйдут те, чьи голоса вы сфальсифицировали вашими шпионскими сетями и взятками. И я поведу этих людей за собой, и тогда вы увидите, что такое... настоящая революция", - подчеркнул Пашинян.
Ранее ЦИК Армении сообщил, что правящая партия Пашиняна «Гражданский договор» по итогам выборов получила 49,74% голосов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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