Стало известно, когда всю Россию обеспечат вакциной от COVID-19
Уже к декабрю-январю производственные мощности по производству вакцины от коронавируса разгонятся до 5 млн доз в месяц и в течение года обеспечена ей будет вся страна, сообщил на пресс-конференции директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Выйдут на проектную мощность в декабре-январе. Порядка 5 млн вакцин в месяц, в течение года вся страна будет обеспечена», - заявил Гинцбург.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что российская вакцина от COVID-19 будет выпущена в течение двух недель, отметив, что, в первую очередь, вакцинировать будут медиков и людей из групп риска.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru