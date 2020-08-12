Стало известно, когда всю Россию обеспечат вакциной от COVID-19

Уже к декабрю-январю производственные мощности по производству вакцины от коронавируса разгонятся до 5 млн доз в месяц и в течение года обеспечена ей будет вся страна, сообщил на пресс-конференции директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Россия запустила «Sputnik V». V значит вакцина от коронавируса

«Выйдут на проектную мощность в декабре-январе. Порядка 5 млн вакцин в месяц, в течение года вся страна будет обеспечена», - заявил Гинцбург.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что российская вакцина от COVID-19 будет выпущена в течение двух недель, отметив, что, в первую очередь, вакцинировать будут медиков и людей из групп риска.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr/Sanofi Pasteur
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры