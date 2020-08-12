Стало известно, когда всю Россию обеспечат вакциной от COVID-19

«Выйдут на проектную мощность в декабре-январе. Порядка 5 млн вакцин в месяц, в течение года вся страна будет обеспечена», - заявил Гинцбург.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что российская вакцина от COVID-19 будет выпущена в течение двух недель, отметив, что, в первую очередь, вакцинировать будут медиков и людей из групп риска.

